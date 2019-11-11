بعد رفضها احتجاج مشاركة أحمد مصطفى.. الاتحاد يستأنف ضد لجنة الانضباط

نواف السالم(صدى):

أوضح حمد الصنيع، الرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد، أن النادي سيستأنف ضد قرار لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد الكرة، برفض احتجاج العميد ضد مشاركة أحمد مصطفى مع أبها.

وعن ذلك ، قال ” الصنيع ” : ” جاءنا الرد بأنه قُبل شكلًا ورُفض موضوعًا، ولنا حق الاستئناف، كنا نتمنى على أقل تقدير أن يتم الاستناد على مادة في رفض احتجاجنا ” .

وأضاف في تصريحات له ببرنامج ” الدوري مع وليد ” : ” القانون يكفل لنا أن نُقدم بأسباب القرار والحيثيات خلال 5 أيام، ومن وصول القرار لدينا 48 ساعة، وهذا ما تم طلبنا حيثيات الرفض ودفعنا رسوم الاستئناف لكننا متأكدون من موقفنا ” .

وأضاف الرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد قائلًا: “نريد معرفة المادة التي تم الاستناد عليها في رفض احتجاجنا لكي نعرف هل نكمل في الاستئناف أو لا؟.. وتلقائيًّا سوف نُطالب بالحيثيات”.

وتابع حديثه قائلآ: ” كنت أتمنى أن يصدر قرار قبل أن يلعب أبها المباراة التالية لكي لا يُشارك اللاعب، ولكن اللجنة من حقها أن تأخذ القرار في الوقت المناسب لها، وبالنسبة لي القضية واضحة ولا تحتاج لاجتهاد ” .