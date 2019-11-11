آخر طلب لـ «هيثم زكي» بعدما تنبأ بوفاته

القاهرة(صدى):

كشف الماكيير محمود معوض، صديق الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، عن موقف غريب حدث أثناء مشاركته في غسل جثمان الفنان الراحل، قائلا:” كان الشيخ كلما يحرك رقبته يعود مرة أخرى وكأنه ينظر إليه”.

وأضاف معوض في لقاء خاص معه ببرنامج ”شارع النهار“ المُذاع عبر فضائية ”النهار“ أنه سأل الشيخ، فقال له إنه يحبك فقط، وعندما مسك يده وجاء يسحبها لم يترك يده، وعندما شكك في وفاته الشيخ قال لي: ”يا حبيبي ده ميت خلاص“.

ولفت صديق الفنان الراحل، أن هيثم قال له في آخر أسبوع: ”أنا حاسس إني هموت ولو مت إطلع قول كل اللي كان مزعلني“، مبينا: ”هيثم كان طيب جدًا، ومن أسبوع طلب مني اللقاء بأقاربه في الزقازيق، لأنه يريدهم بأي طريقة“.

وأوضح أن إحساس الوحدة لازم هيثم أحمد زكي، بعد وفاة والده لأن كل الناس كانت جنبه، وهو شخصية خجولة جدًا، حتى بعد خطوبته لم يكن كالأشخاص الذين يقولون أهل خطيبتي ويزورهم، فخجله كان يمنعه من ذلك.