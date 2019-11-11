تعليم الرياض يشرف الوطن بتحقيقه الجائزة الكبرى في مهرجان مسرح الطفل العربي بالأردن

عبدالرحمن الزهراني (صدى):

حققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض- النشاط الطلابي الثقافي، الجائزة الكبرى لأفضل عرض مسرحي عربي متكامل، إضافة لجائزة أفضل ممثل أول للطالب أحمد قستي من مدارس نيار الأهلية، والإشادة بمهندس الصوت التقني الطالب سعد القرني من مدرسة متوسطة الإمام فيصل بن تركي، في مهرجان مسرح الطفل العربي للعام 2019 والمقام بمملكة الأردن.

وبارك المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي هذا الإنجاز مؤكدًا أن هذا الإنجاز يسجل باسم الوطن متمنيًا أن تتواصل الإنجازات ورفع اسم مملكتنا الغالية عاليًا .

من جهته أكد المشرف العام على العرض المسرحي ” التحدي” الدكتور أنور بن عبدالله أبو عباة على أهمية النشاط الطلابي الذي يعد المسرح المدرسي دعامة من دعاماته وأداة فاعلة من أدوات المنهج المدرسي حيث يكسب الطالب الشجاعة الأدبية، التي تقوي ثقته بنفسه وتنمو لديه حاسة الذوق الفني والجمالي فالمسرح المدرسي يساعد على تنمية القيم الأخلاقية والتربوية والوطنية، وترجمة الأهداف السلوكية إلى واقع ملموس يسهم بشكل مباشر في تكوين الشخصية الإيجابية للطلاب وبنائها البناء المتزن، وإكسابهم القدرة على التعبير عن ذواتهم وصقل مواهبهم المسرحية، وتعويدهم على العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف التعليمية ضمن رؤية الوطن 2030 مقدمًا شكره لرئيس وفد المملكة العربية السعودية بالمهرجان المسرحي الدكتور بندر العسيري مشرف عام النشاط الثقافي بوزارة التعليم ومجمع نيار التعليمي وللطلاب المشاركين في التمثيل.

هذا وقد مثل تعليم الرياض في هذا المهرجان المسرحي العربي مجمع نيار التعليمي الأهلي، الحائز على أفضل عرض على مستوى المملكة والشريك الاستراتيجي المسرحي لتعليم الرياض من خلال العرض المسرحي “التحدي” لكاتبه الأستاذ علي الزوبع، وإخراج المشرف الثقافي الأستاذ عبدالهادي القرني، ومساعده الأستاذ صلاح الشهري قائد مدرسة نيار الثانوية، والمشرف على الطلاب الأستاذ هادي القحطاني، والممثلون الطلاب أحمد قستي، وسلطان إسماعيل، وسعد السدحان، وبدر الشبيب، ومحمد المنديل، وعبدالعزيز العريني، وسعد القرني في هندسة الصوت.