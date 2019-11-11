بالفيديو.. راغب علامة يهدد «أحلام» بخطفها

متابعة- أميرة خالد(صدى):

شهدت حلقة أمس من برنامج “ذا فويس ” أحداث مثيرة ومميزة جمعت بين المنافسة والمزاح بين النجوم المدربين .

وأثارت الحلقة إعجاب الجمهور بالأصوات المشاركة التي تنافس عليها الفنانون راغب علامة وأحلام وسميرة سعيد ، حيث اختارت الأخيرة المصرية “نورهان ” والتي أذهلت الحضور بصوتها .

بينما تنافس راغب علامة وأحلام على المتسابق ” شرف ” ومازح “علامة ” النجمة الإماراتية بأنه سيقوم بخطفها هي .

وقالت أحلام له : بتخطف فرد قائلاً : أكيد ، أنا شايف إني أخطف إلك ، ليثير ضحك الجميع .

كما شهدت الحلقة مواقف إنسانية أثارت تعاطف الجمهور ، بظهور المغربية وئام التي كانت قعيدة ومع ذلك فقد قدمت أفضل آداء مع السوداني “ماهر ” أذهل النجوم الذين أثنوا على آدائهما الرائع ووصفوه بـ “مسك الختام ”

الجدير بالذكر أن حلقة أمس تنهي مرحلة المواجهة تبدأ يوم السبت المقبل مرحلة العروض المباشرة، والتي يكون للجمهور دور كبير فيها من خلال التصويت .