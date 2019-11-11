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اليوم .. إعلان الدفعة الأولى من الحاصلين على الإقامة المميزة

اليوم .. إعلان الدفعة الأولى من الحاصلين على الإقامة المميزة
عادل الحربي(صدى):

كشف مركز الإقامة المميزة اليوم الإثنين عن الدفعة الأولى من الحاصلين على الإقامة المميزة والذين تمت الموافقة عليهم .

ويشمل المقبولين متقدمين من داخل المملكة ومن خارجها من جنسيات مختلفة ، وذلك بعد إستيفاء الشروط النظامية .

وكان مجلس الوزراء قد وافق على نظام الإقامة المميزة في مايو الماضي ضمن روية المملكة 2030 ، إذ ستمنح المقيم عدد من المزايا ، منها استقدام العمالة وامتلاك العقار سواء لأغراض سكنية أو تجارية عدا مكة والمدينة لا تتجاوز فيهما المدة 99 عام . دون تملك مع أحقية الإنتقال للغير .

كما يحق للحاصل على الإقامة المميزة العمل بالوظائف الخاصة بالمواطنين بالقطاع الخاص ومزاولة الأنشطة التجارية وغيرها من المزايا بعد دفع الرسوم .


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