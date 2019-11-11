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يقي من السرطان والسكر.. أبرز الفوائد الصحية لـ تناول التفاح

يقي من السرطان والسكر.. أبرز الفوائد الصحية لـ تناول التفاح
متابعة- أميرة خالد(صدى):

تدعوا التوصيات الصحية دائمًا لتناول ” تفاحة ” كل يوم لكن بالإمكان تعظيم فوائد التفاح عن طريق تناول 3 حبات يوميًا، وسنستعرض في هذا التقرير أبرز فوائد ” التفاح ” .

– الوقاية من السرطان والسكري.

– تقليل الالتهابات في الجسم، وتقوية المناعة لمحاربة نزلات البرد والإنفلونزا، وتحسين الهضم، وعلاج الإسهال والإمساك.

– يوفر التفاح فيتامينات ” أ وسي وإي ” ، والكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفور.

– يحتوي قشر التفاح على مضادات للأكسدة تساعد على تنظيف الجسم وتنقيته من السموم.

– يتسبب طبخ التفاح في القضاء على الإنزيمات التي يوفرها، وتقليل بعض فوائده.

– يمكنك إضافة شرائح التفاح إلى زبدة اللوز أو المكسرات.


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[ عدد التعليقات: 15260 ] نشر منذ 35 دقيقة

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