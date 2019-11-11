يقي من السرطان والسكر.. أبرز الفوائد الصحية لـ تناول التفاح
تدعوا التوصيات الصحية دائمًا لتناول ” تفاحة ” كل يوم لكن بالإمكان تعظيم فوائد التفاح عن طريق تناول 3 حبات يوميًا، وسنستعرض في هذا التقرير أبرز فوائد ” التفاح ” .
– الوقاية من السرطان والسكري.
– تقليل الالتهابات في الجسم، وتقوية المناعة لمحاربة نزلات البرد والإنفلونزا، وتحسين الهضم، وعلاج الإسهال والإمساك.
– يوفر التفاح فيتامينات ” أ وسي وإي ” ، والكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفور.
– يحتوي قشر التفاح على مضادات للأكسدة تساعد على تنظيف الجسم وتنقيته من السموم.
– يتسبب طبخ التفاح في القضاء على الإنزيمات التي يوفرها، وتقليل بعض فوائده.
– يمكنك إضافة شرائح التفاح إلى زبدة اللوز أو المكسرات.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 15260 ] نشر منذ 35 دقيقة
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