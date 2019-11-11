خبراء المال يكشفون أفضل طريقة لاكتتاب الأفراد في أرامكو

علي القحطاني(صدى):

تترقب السوق المالية الطرح التاريخي لجزء من أسهم عملاق النفط الحكومية “أرامكو” للإكتتاب العام ، والذي سيكون على مستوى الأفراد والشركات .

وأكد خبراء المال أن الطريقة المضمونة لمشاركة الأفراد في الاكتتاب تكون من خلال الشركات أو البنوك المشاركة في عملية الإكتتاب لضمان اتخاذ القرارت الإستثمارية السليمة .

وأوضحوا أن يمكن المشاركة من خلال الموقع الإلكتروني للبنك ، أو التطبيق الخاص به ، أو زيارة أقرب فرع له ، مؤكدين أن مصارف المملكة تقف على قدم وساق لتوسيع الإستثمار في تلك الفرصة التاريخية .

ومن المقرر أن يشارك 13 مصرف بالمملكة في الإكتتاب وهم : البنك الأهلي التجاري ، البنك السعودي البريطاني ، البنك السعودي لإستثمار ، مجموعة سامبا المالية ، البنك الأول .

كما سيشارك البنك العربي الوطني ، وبنك البلاد ، وبنك الخليج الدولي ، وبنك الرياض ، ومصرف الراجحي ، وبنك الجزيرة ، ومصرف الإنماء ، والبنك السعودي الفرنسي .

الجدير بالذكر أن اكتتاب الأفراد سيدأ من 17 نوفمبر الجاري وحتى 28 من نفس الشهر ، بينما سيتم اكتتاب البنوك والشركات خلال المدة من 17 نوفمبر وحتى 4 ديسمبر المقبل .