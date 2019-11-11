متى يحق للمكتتب الحصول على أسهم مجانية؟.. «أرامكو» ترد

علي القحطاني(صدى):

أوضحت شركة الزيت العربي «أرامكو» خلال النشرة التي أصدرتها بالأمس، أنه سيتم تخصيص 100 سهم مجاني كحد أقصى للمستثمرين الأفراد المحتفظين بأسهمهم لمدة محددة، لافتة إلى أنه في حال كان المكتتب اشترى أسهماً إضافية ثم باع الأسهم المشتراة (باستثناء أسهم الاكتتاب) فسيحصل على كامل الأسهم المجانية، لأن الأسهم التي تباع أولاً تختص بالتي تم شراؤها وليس اكتتابها.

وأشارت إلى أنه في حال باع المكتتب أسهم الاكتتاب ثم اشتراها مرة أخرى، فلن يحصل على أسهم مجانية، فيما يختص باكتتاب الفرد بعدد من الأسهم يستحق على إثرها أسهماً مجانية أقل من 100 سهم، ثم قام بشراء أسهم عدة أخرى لحصوله على الـ 100 سهم المجانية كاملة، فإنه سيحصل على الأسهم المجانية التي قام بالاكتتاب بها فقط.

وخصصت «أرامكو» 0.5 % كحد أعلى من إجمالي أسهم الشركة لشريحة المكتتبين الأفراد (بما يعادل مليار سهم)، حيث بلغت قيمة أسهم الشركة 200 مليار سهم، بينما بلغ الحد الأدنى لاكتتاب الأفراد 10 أسهم ولا يوجد حد أعلى لاكتتابهم.