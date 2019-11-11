المحكمة تنتصر لمعلمة وطبيبة بجدة عضلهما وليهما وتنقل الولاية للقاضي

نايف السالم(صدى):

انتصرت محكمة الأحوال الشخصية بجدة لمواطنتين تضررتا من عضل وليهما ورفضهما تزويجهما ، وقررت نقل ولاية الزواج لكلا الحالتين للقضاء .

وفي التفاصيل ، فقد ثبت أمام المحكمة عضل عم لطبيبة ورفضه زواجها رغم بلوغها 31 عام ، وأصبح الحكم نهائياً لفوات مدة الطعن عليه .

كما رأى القاضي ثبوت عضل أب لإبنته المعلمه رغم بلوغها 30 عام ، وقررت نفس الحكم لها وأيدته محكمة الإستئناف .

ويأتي هذا تطبيقاً للشريعة الإسلامية التي تحرم عضل الولي ، وحرصاً على عدم إنتهاك حقوق الإنسان في تكوين الأسرة .

الجدير بالذكر أن إبرام عقود الزواج ارتفع في صفر الماضي إلى أكثر من 11 ألف عقد بزيادة 7% عن نفس الشهر العام الماضي ، وفقاً لبيانات وزارة العدل .