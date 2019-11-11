المحكمة تنتصر لمعلمة وطبيبة بجدة عضلهما وليهما وتنقل الولاية للقاضي
انتصرت محكمة الأحوال الشخصية بجدة لمواطنتين تضررتا من عضل وليهما ورفضهما تزويجهما ، وقررت نقل ولاية الزواج لكلا الحالتين للقضاء .
وفي التفاصيل ، فقد ثبت أمام المحكمة عضل عم لطبيبة ورفضه زواجها رغم بلوغها 31 عام ، وأصبح الحكم نهائياً لفوات مدة الطعن عليه .
كما رأى القاضي ثبوت عضل أب لإبنته المعلمه رغم بلوغها 30 عام ، وقررت نفس الحكم لها وأيدته محكمة الإستئناف .
ويأتي هذا تطبيقاً للشريعة الإسلامية التي تحرم عضل الولي ، وحرصاً على عدم إنتهاك حقوق الإنسان في تكوين الأسرة .
الجدير بالذكر أن إبرام عقود الزواج ارتفع في صفر الماضي إلى أكثر من 11 ألف عقد بزيادة 7% عن نفس الشهر العام الماضي ، وفقاً لبيانات وزارة العدل .
ابونايف[ عدد التعليقات: 1664 ] نشر منذ 21 دقيقة
ياخي بعض الاباء يجيبها على راسه الواحد يتمنى لبنته التوفيق والسعاده بحياتها وممكن يدفع فلوس من جيبه بس تروح بطريقها وهذولا العينات من الاباء يحتاجون الى حرق ياخي شي يفقع الكبد تخيل انت ابوها وتروح لغريب غض النظر هو قاضي والا ماضي يبقى غريب
راعي نفسة[ عدد التعليقات: 809 ] نشر منذ 10 دقائق
الله المستعان الأب والله العظيم حتى وإن حكم لها فستعيش بين نار غضب الأب لأنه سيشعر بخذلان ابنته له وهي لن تكون سعيدة لغضب والدها الله المستعان والله موقف لا تحسد عليه الله يكون في عون من كان هذا وضعه..