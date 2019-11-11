نتائج القبول النهائي للوظائف العسكرية بالمركز الوطني للعمليات الأمنية
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية بالمركز الوطني للعمليات الأمنية 911 برتبة (وكيل رقيب ، عريف ، جندي أول ، جندي) .
ويمكن معرفة نتائج القبول عبر تطبيق ” أبشر ” على الرابط التالي : هنا
ويجب على كل رتبة مقبولة إحضار الوثائق التالية :
1-رتبة وكيل رقيب : أصل وثيقة التخرج ، والسجل الأكاديمي ( سجل الدرجات ) بالنسبة لحملة البكالوريوس .
2-رتبة عريف : أصل وثيقة التخرج من الكلية أو المعهد،والسجل الأكاديمي ( سجل الدرجات )بالنسبة لحملة الدبلوم سنتين.
أصل شهادة الثانوية العامة، أو الصناعية، أو ما يعادلها بالنسبة لحملة الدبلوم سنتين .
3-رتبة جندي أول : أصل وثيقة التخرج من الكلية أو المعهد، والسجل الأكاديمي ( سجل الدرجات ) بالنسبة لحملة الدبلوم
سنة .
أصل شهادة الثانوية العامة، أو الصناعية، أو ما يعادلها بالنسبة لحملة الدبلوم سنة .
4- رتبة جندي : أصل شهادة الثانوية العامة، أو الصناعية، أو ما يعادلها ، والسجل الأكاديمي ( سجل الدرجات ).
كما يجب التقيد بتعليمات حضور المقر فيما يخص المظهر العام ، مع إحضار مستلزمات الدخول لدورات الفرد الأساسي للعام الدراسي 1441هـ .
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