نتائج القبول النهائي للوظائف العسكرية بالمركز الوطني للعمليات الأمنية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية بالمركز الوطني للعمليات الأمنية 911 برتبة (وكيل رقيب ، عريف ، جندي أول ، جندي) .

ويمكن معرفة نتائج القبول عبر تطبيق ” أبشر ” على الرابط التالي : هنا

ويجب على كل رتبة مقبولة إحضار الوثائق التالية :

1-رتبة وكيل رقيب : أصل وثيقة التخرج ، والسجل الأكاديمي ( سجل الدرجات ) بالنسبة لحملة البكالوريوس .

2-رتبة عريف : أصل وثيقة التخرج من الكلية أو المعهد،والسجل الأكاديمي ( سجل الدرجات )بالنسبة لحملة الدبلوم سنتين.

أصل شهادة الثانوية العامة، أو الصناعية، أو ما يعادلها بالنسبة لحملة الدبلوم سنتين .

3-رتبة جندي أول : أصل وثيقة التخرج من الكلية أو المعهد، والسجل الأكاديمي ( سجل الدرجات ) بالنسبة لحملة الدبلوم

سنة .

أصل شهادة الثانوية العامة، أو الصناعية، أو ما يعادلها بالنسبة لحملة الدبلوم سنة .

4- رتبة جندي : أصل شهادة الثانوية العامة، أو الصناعية، أو ما يعادلها ، والسجل الأكاديمي ( سجل الدرجات ).

كما يجب التقيد بتعليمات حضور المقر فيما يخص المظهر العام ، مع إحضار مستلزمات الدخول لدورات الفرد الأساسي للعام الدراسي 1441هـ .