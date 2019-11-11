جريمة بشعة.. مقتل شاب بطعنة غادرة على يد جاره في شقراء

نايف السالم(صدى):

شهدت محافظة شقراء جريمة قتل بشعة، حيث طعن شاب جاره ” ابن عمه ” بطعنة غادرة أودت بحياته في أحد المراكز التابعة للمحافظة.

وتعود الواقعة عندما ذهب شاب إلى جاره لزيارته عقب قدومه من السفر، وخلال جلوسه في بيت جاره تفاجأ بنجل صاحب البيت يطعنه بسلاح أبيض، مما أسفر عن مصرعه.

وتعرض والد المتهم وأهل البيت للذهول والدهشة من هول الموقف، وعلي الفور نقلوا المجني عليه لمستشفى شقراء العام في محاولة لإنقاذ حياته إلا أنه فارق الحياة.