منافسة قوية من «هالاند» علي جائزة الحذاء الذهبي 

طلال الغامدي(صدى):

عاد إرلينغ هالاند، مهاجم رد بول سالزبورغ النمساوي، إلى المنافسة على الحذاء الذهبي لأفضل هدافي أوروبا هذا الموسم، حيث يحتل حاليًا المركز الخامس في الترتيب برصيد 22.5 نقطة لأن كل هدف في الدوري النمساوي يحصل على 1.5 نقطة فقط.

وهز هالاند الشباك بعد تسجيله ”هاتريك“ في مرمى وولفسبيرغر في انتصار فريقه بالدوري المحلي، حيث دخل هالاند تاريخ دوري أبطال أوروبا بهدفه في مرمى نابولي من ركلة جزاء، بعدما أصبح أول لاعب يسجل سبعة أهداف في أول أربع مباريات له في البطولة.

وزاد رصيد هالاند من الأهداف إلى 26 هدفًا في جميع المسابقة بعد ثلاثيته التي رفعت رصيده إلى 15 هدفًا في 14 مباراة بالمسابقة لينفرد بصدارة الهدافين.

وتأخر هالاند عن إيليا شكورين مهاجم إنيرجتيك من روسيا البيضاء برصيد 17 هدفًا و 25.5 نقطة والإيطالي تشيرو إموبيلي مهاجم لاتسيو برصيد 14 هدفًا و 28 نقطة وإريك سورغا مهاجم فلورا تالين من إستونيا برصيد 29 هدفًا و 29 نقطة، ولكن يتصدر السباق على الجائزة حاليًا روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ برصيد 16 هدفًا و32 نقطة.