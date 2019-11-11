تخفف أعراض الربو ومضاد للسرطان.. تعرفي على فوائد فاكهة «الكيوي»
تُعتبر فاكهة ” الكيوي ” من الفاكهة التي يُفضل بعض الأشخاص إضافتها إلى السلطات وبالوجبات الخفيفة، كما يفضل آخر شربها عصير؛ لاحتوائها على فوائد عديدة، لذا سنستعرض في هذا التقرير أبرز فوائد الكيوي.
– تخفف أعراض الربو.
– مضاد مثالي للسرطان.
– تحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية، وتتحكم في مرض السكري.
– تحتوي فاكهة الكيوي على كمية جيدة من الألياف الغذائية.
– تُعد مصدرًا غنيًا بفيتامين C وفيتامين B5 والفولات وفيتامين E.
– تختزن فاكهة الكيوي أيضًا كميات كبيرة من البوتاسيوم، بالإضافة إلى معادن أخرى بكميات معتدلة.
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