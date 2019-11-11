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  3. تخفف أعراض الربو ومضاد للسرطان.. تعرفي على فوائد فاكهة «الكيوي»

تخفف أعراض الربو ومضاد للسرطان.. تعرفي على فوائد فاكهة «الكيوي»

تخفف أعراض الربو ومضاد للسرطان.. تعرفي على فوائد فاكهة «الكيوي»
متابعة- أميرة خالد(صدى):

تُعتبر فاكهة ” الكيوي ” من الفاكهة التي يُفضل بعض الأشخاص إضافتها إلى السلطات وبالوجبات الخفيفة، كما يفضل آخر شربها عصير؛ لاحتوائها على فوائد عديدة، لذا سنستعرض في هذا التقرير أبرز فوائد الكيوي.

– تخفف أعراض الربو.

– مضاد مثالي للسرطان.

– تحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية، وتتحكم في مرض السكري.

– تحتوي فاكهة الكيوي على كمية جيدة من الألياف الغذائية.

– تُعد مصدرًا غنيًا بفيتامين C وفيتامين B5 والفولات وفيتامين E.

– تختزن فاكهة الكيوي أيضًا كميات كبيرة من البوتاسيوم، بالإضافة إلى معادن أخرى بكميات معتدلة.


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