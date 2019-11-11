تخفف أعراض الربو ومضاد للسرطان.. تعرفي على فوائد فاكهة «الكيوي»

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تُعتبر فاكهة ” الكيوي ” من الفاكهة التي يُفضل بعض الأشخاص إضافتها إلى السلطات وبالوجبات الخفيفة، كما يفضل آخر شربها عصير؛ لاحتوائها على فوائد عديدة، لذا سنستعرض في هذا التقرير أبرز فوائد الكيوي.

– تخفف أعراض الربو.

– مضاد مثالي للسرطان.

– تحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية، وتتحكم في مرض السكري.

– تحتوي فاكهة الكيوي على كمية جيدة من الألياف الغذائية.

– تُعد مصدرًا غنيًا بفيتامين C وفيتامين B5 والفولات وفيتامين E.

– تختزن فاكهة الكيوي أيضًا كميات كبيرة من البوتاسيوم، بالإضافة إلى معادن أخرى بكميات معتدلة.