بالصور.. «المسند»: متوقع أن تستمر حالة عدم الاستقرار الجوي

عادل الحربي(صدى):

أكد الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، اليوم الاثنين، أنه ‏متوقع أن تستمر حالة عدم الاستقرار الجوي، والحالة المطرية الثالثة في هذا الموسم لبضعة أيام.

وقال «المسند» عبر حسابه الشخصي على «تويتر»: «ومبدئياً تتميز باتساع رقعتها الجغرافية، وبطول فترتها الزمنية، وبهدوء إيقاعتها الفيزيائية، والعجيب أن ذروتها وكثافتها قد تكون فوق البحر لا اليابس.. ولله في خلقه شؤون».