بالصور.. «المسند»: متوقع أن تستمر حالة عدم الاستقرار الجوي
أكد الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، اليوم الاثنين، أنه متوقع أن تستمر حالة عدم الاستقرار الجوي، والحالة المطرية الثالثة في هذا الموسم لبضعة أيام.
وقال «المسند» عبر حسابه الشخصي على «تويتر»: «ومبدئياً تتميز باتساع رقعتها الجغرافية، وبطول فترتها الزمنية، وبهدوء إيقاعتها الفيزيائية، والعجيب أن ذروتها وكثافتها قد تكون فوق البحر لا اليابس.. ولله في خلقه شؤون».
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 86770 ] نشر منذ 1 ساعة
ربنا يريد بنا خير ,,
محمد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 19 دقيقة
اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا غيثا مغيثا مجللا طبقا عاما عاجلا غير آجل اللهم لتحيي به البلاد وترزق به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد برحمتك وفضلك وكرمك ياأكرم الأكرمين وياأرحم الراحمين يارب العالمين اللهم آميين