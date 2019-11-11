بالفيديو.. «المغامسي» يجيب عن سؤال حول أدلة وجود الله

علي القحطاني(صدى):

أجاب إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي، على سؤال حول أدلة وجود الله؛ مؤكدًا أن كل ما في الكون دليل على وجود الخالق.

وأوضح «المغامسي» ردًا على متصل ببرنامج «الأبواب المتفرقة» على قناة «MBC»، سأله عن أدلة وجود الله، قائلاً: «وجودك دليل على وجود الخالق»؛ مضيفًا: «كل ما حولك من الذرة إلى السماء مما تراه ولا تراه دليل على وجود الخالق، ولا يوجد عاقل يفسر ما يحدث بالكون على أنه مصادفةً».

وأكد أن ما يظهر هذه الأيام من قضايا الإلحاد ووجود الله من عدمه هو نزغات شيطان بثها الله على ألسنة قوم ختم على أبصارهم وقلوبهم، وأما الحقيقة فإن كل ما يجري في الكون يقف ورائه عظيم واحد لا رب غيره ولا إله سواه، داعياً من يتشكك في ذلك أن يقرأ آواخر سورة المؤمنون وخواتيم سورة الطور.