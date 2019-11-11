أمريكا ترفض تدخل إيران في العراق

واشنطن(صدى):

أيد البيت الأبيض قرار بعثة الأمم المتحدة للحكومة العراقية، والذي تضمن مبادئ للتعامل مع أزمة التظاهرات؛ مطالبًا السلطات العراقية بوقف العنف ضد المحتجين.

وأكدت الولايات المتحدة، أمس الأحد، على قلقها العميق من استهداف المتظاهرين والناشطين المدنيين والإعلام، وحظر السلطات للإنترنت، مناشدة السلطات العراقية بإنجاز القانون الانتخابي وإجراء انتخابات مبكرة.

ودعا البيت الأبيض، المجتمع الدولي للمساهمة في تحقيق مستقبل أفضل للشعب العراقي؛ مشيرًا إلى أن التدخل الإيراني وأذرعه لن يسمحا بعودة العراق إلى وضعه الطبيعي.