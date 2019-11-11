توضيح حقوق العمالة المنزلية

حمود العنزي(صدى):

أوضحت هيئة حقوق الإنسان في المملكة، الحقوق التعاقدية والمالية وحق السكن والراحة والرعاية الصحية لعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، وهي عقد مكتوب لتنظيم علاقة العمل بين الطرفين، ووضع نسخة منه في مكتب الاستقدام.

وأكدت الهيئة على الالتزام بنوع العمل ومنع تشغيل العامل في غير المتفق عليه، حظر تأجير العامل أو تشغيله لدى الغير، مدة التجربة 90 يوماً ولا يجوز تجريب العامل أكثر من مرة، منع تكليف العامل بأي مهمات خطرة تهدد صحته أو سلامة جسمه أو تمس كرامته الإنسانية.

وقالت أن الحقوق المالية لعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم هي: راتب شهري منتظم نهاية كل شهر هجري، توثيق طريقة دفع الراتب سواء نقدا أو بشيك أو بتحويل بنكي، منع الحسم من راتب العامل بما لا يتجاوز نصف الراتب إلا في حالات محددة، صرف مستحقات مقابل شهر إجازة بعد مضي سنتين في العمل، شهر مكافأة نهاية الخدمة لكل أربع سنوات.

وشددت على أن لهم حق السكن والراحة والرعاية الصحية لعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم هي: إلزام الأسرة أو صاحب العمل بتوفير سكن مناسب، تقديم الرعاية الصحية للعامل وفق أنظمة المملكة، أكثر من تسع ساعات راحة يومياً، يوم راحة أسبوعية يحدد بالاتفاق مع الأسرة أو صاحب العمل، إجازة لمدة شهر مدفوعة لو أمضى سنتين ورغب في التجديد، إجازة مرضية مدفوعة لمدة شهر عن كل عام.