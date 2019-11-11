إصابة خمسة جنود إيطاليين في العراق

روما(صدى):

أصيب خمسة جنود إيطاليين بجروح ثلاثة منهم إصابتهم بالغة، بانفجار عبوة ناسفة اليوم لدى مرور آليتهم في شمال العراق.

وقالت وزارة الدفاع الإيطالية في بيان إن «العبوة الناسفة المحلية الصنع انفجرت لدى مرور فريق من القوات الخاصة الإيطالية في العراق».

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر أمني قوله إن الهجوم وقع في بلدة المخمور جنوب الموصل في محافظة نينوى.

وأضافت الوزارة أن ثلاثة من الجنود الخمسة أصيبوا إصابات بالغة لكن حياتهم ليست في خطر، لافتة النظر إلى أن أحدهم بترت ساقه.

وأوضح المصدر نفسه أن الفريق كان يتولى تدريب قوات الأمن العراقية التي تتصدى لتنظيم داعش الإرهابي.