«الماجد»: فرشاة الأسنان تقوم مقام السواك

عادل الحربي(صدى):

أكد قاضي الاستئناف عضو مجلس الشورى السابق الشيخ سليمان الماجد، أن فرش الأسنان تقوم مقام السواك؛ كون جماهير أهل العلم أكدوا أن كل ما يقوم بتنظيف الأسنان هو سواك.

وأوضح «الماجد» عبر برنامج «يستفتنونك» على قناة «الرسالة»، إن كل ما يعمل عمل السواك فهو سواك؛ لأنه يساعد في تنظيف الأسنان وإزالة متبقيات الطعام والبكتيريا وغيرها.

وأشار الشيخ سليمان الماجد إلى أن كل ذلك يؤكد أن استخدام الفرشاة محل السواك أمر وارد، ويحصل بها الإنسان ما يحصل من أجر السواك وينال الثواب.