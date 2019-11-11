رامي جمال يعلن إصابته بالبهاق ويبعث رسالة لجمهوره

القاهرة(صدى):

كشف الفنان المصري رامي جمال، عن إصابته بمرض البهاق منذ فترة، مشيرًا إلى تفكيره في اعتزال الفن حال عدم تقبل الجمهور له بعد هذا المرض؛ كما وجه رسالة مؤثرة لجمهوره.

وأوضح رامي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» : «الحمد لله الذي أحبني فابتلاني وأقدرني على الصبر من فترة ظهرت بقع بيضاء في جسمي وبالكشف عرفت إنه مرض البهاق وجربت أنواع علاج كتير ودكاترة كتير ومفيش فايدة».

وأضاف: «رضيت وسلمت أمري لله علشان عرفت إن الزعل بيزوده وكفاية شغلانتي وصعوبتها والقلق الدائم من المستقبل وفعلا بقي بيزيد لدرجة لفتت نظر ناس كتير اللي بقى يقولي هتتعامل إزاي وأنت فنان واللي يخاف يسلم واللي يسألني هو ده معدي، أنا بقالي سنة فعلا لو عندي حفلة أو تصویر بتعب على ما أشوف طريقة أخفيه بيها لدرجة خلت ناس تقوللي شوف بيزنس تاني اعمله علشان الناس مش هتقبلك كده».

وتابع: «فكرت في كلامهم بصراحة ولقيت إن عندي حلين یا فعلا شكرا لحد كده على الشغلانة دي رغم حبي ليها وعدم معرفتي بغيرها، یا إما مش هداريه تاني وتقبلوني بيه وترحمو كل اللي ربنا ابتلاهم بيه من نظرة إن شكله غريب، الحمد لله على نعمة الأهل لأنهم الوحيدين اللي بيقبلو الواحد زي ما هو طولت عليكم بس قلت أشارككم في حياة فنان».