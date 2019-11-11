مفاجأة في واقعة انهيار مبنى الدمام

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر مطلعة، اليوم الاثنين، عن تفاصيل جديدة بشأن واقعة انهيار جزئي في مبنى سكني بحي الفاخرية بالدمام والتي تسببت بإصابة ١٣ شخصًا.

وأكدت المصادر، أن الانهيار لم يكن بسبب انفجار خزان الغاز كما أشيع، لافتة إلى أن التحقيقات ما زالت جارية لمعرفة الأسباب الحقيقية من قِبل الجهات المختصة التي أدت إلى الانهيار الجزئي في المبنى.

وفي السياق نفسه، أظهر مقطع فيديو سلامة خزان الغاز من أي أضرار، كاشفًا عن لحظة انتشال خزان الغاز من المبنى السكني لفحصه وهو في حالة سليمة.

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