بالصور.. إغلاق محطة معالجة نفايات صحية لا تمتلك ترخيصًا بالطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أقدمت الجهات المختصة بمحافظة الطائف، أمس الأحد، على إغلاق محطة معالجة نفايات ومخلفات للرعاية الصحية الخطرة الناتجة من المستشفيات الحكومية والخاصة والمراكز الصحية التابعة لـ«صحة الطائف»، والبالغ عددها نحو 281 موقعًا.

ورصدت الجهات ملاحظات عدة، منها تم إزالة وفصل الملصق الخاص بالإغلاق الذي تم وضعه على الباب الرئيسي للمنشأة، وقيام العمالة بمزاولة أعمالهم داخل نطاق المحطة رغم قرار الإغلاق المبلَّغ لهم، ووجود ناقلتَين محملتَين بالمخلفات الطبية متوقفتَين لمدة تتجاوز الـ 24 ساعة بالشارع.

وكانت تخرج منهما روائح كريهة بسبب تعفُّن المخلفات الطبية، ونقل المخلفات الطبية من المنشآت الصحية بواسطة ضاغطتَين مخالفتَين للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، كما أن جميع الناقلات الخاصة بالشركة الناقلة للنفايات الطبية غير مطابقة للاشتراطات الفنية والصحية الواجب توافرها.