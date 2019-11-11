سبب عدم إتمام زواج الراحل هيثم أحمد زكي وخطيبته

القاهرة(صدى):

أزاح محمود معوض، الماكيير الخاص للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، الستار عن سبب رفض الفنان الراحل إتمام زواجه من خطيبته خبيرة الطاقة إنجي سلامة، والذي كان مقررًا له يوليو الماضي.

وأوضح «معوض» أن هيثم أحمد زكي اتفق مع خطيبته إنجي سلامة علي إتمام زواجهما في شهر يوليو الماضي، ولكنه أثناء تصويره مسلسل «علامة استفهام» آخر أعمال الراحل والذي عرض في رمضان الماضي، شعر بقرب نهايته وظل يردّد بشدة أنه سيتوفّى قريبًا.

وقال أنه اتصل به وأخبره أنه لن يتزوج إنجي قريبًا لأنه يشعر بأنه سيموت ويخشى أن يتركها وحيدة تعاني ما عاناه من وحدة وغربة، مؤكدًا أنه قبل وفاته بأسبوع حلق شعره تمامًا مخالفًا بذلك تعاليم الشخصية الجديدة المتفق عليها ضمن مسلسله الجديد، وعندما سألته عن سبب ذلك، أجاب «أريد أن أقابل ربنا عز وجل نظيفًا».