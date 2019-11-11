بالفيديو.. شباب يتسابقون لأداء صلاة المغرب جماعة في إحدى صحاري المملكة

علي القحطاني(صدى):

تسابق عدد كبير من رجال وشباب المملكة، لأداء صلاة المغرب، في إحدى صحارى المملكة، حرصًا على أدئها في وقتها؛ حيث اصطفت مئات المركبات من جميع الأنواع والأحجام، وأكثرها ذات الدفع الرباعي، في إحدى الصحارى.

وأظهر مقطع فيديو، المركبات وهي تتحرك مسرعة، وتتخذ أماكنها وتتراص بجانب بعضها بعضًا، ويترجل منها الرجال والشباب، ويتوجهون إلى ساحة كبيرة، تتوسط الصحراء، مخصصة لإقامة الصلوات.

وفي ثوانٍ معدودة، امتلأت ساحة الصلاة على بكرة أبيها بالمصلين من جميع الأعمار، الذين وقفوا في خشوع تام، لأداء الصلاة؛ لينال هذا المشهد المهيب إعجاب وتقدير الجميع.