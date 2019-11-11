بالفيديو.. قائد فرانكفورت يطرح مدرب فرايبورغ أرضًا

ماجد محمد(صدى):

أقدم قائد أينتراخت فرانكفورت دافيد أبراهام، على واقعة عنيفة ضد كريستيان شترايش المدير الفني لفرايبورغ وطرحه أرضًا، في لقاء بينهما؛ حيث تدخل أبراهام بعنف شديد حينما كان يحاول الوصول لكرة خرجت من الملعب ودفع المدرب شترايش بمرفقه ليسقطه أرضًا.

وانطلق الجهاز الفني والطبي والبدلاء من على مقاعد بدلاء فرايبورغ للفتك بأبراهام لكن الحكم أنقذه بإشهار «البطاقة الحمراء» المباشرة له، كما طُرد فينشنزو جريفو لاعب فرايبورغ الذي تم استبداله في الدقيقة 57.

وجاء ذلك عندما نهض من على مقاعد البدلاء وضرب أبراهام في وجهه بعد مشاحنة مع شترايش.