وظائف شاغرة لدى شركة بوبا العربية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عن وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والخبر.

وأوضحت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى: موظف التجميع والتحصيل (الخبر): درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي مجال ذي الصلة موظف- مندوب خدمات المستشفى (الخبر): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو التسويق، أو الرعاية الصحية، أو التمريض، أو الصيدلة).

بالإضافة إلى موظف التجميع والتحصيل (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو المجالات ذات الصلة.

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