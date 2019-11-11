بالفيديو.. الشيخ المنيع يوضح حكم التلحين والتمطيط في الأذان

علي القحطاني(صدى):

أوضح الشيخ عبدالله المنيع، اليوم الأحد، حكم التلحين والتمطيط في الأذان، وذلك خلال برنامج ” يستفتونك “.

وقال الشيخ إن الأصل في الأذان هو الإبلاغ بدخول وقت الصلاة، ويكون فيه تكبير الله وتعظيم الله فهم شعائر من الشعائر الإسلامية.

وأضاف : وكونه يأتي مثل ما نسمعه في الحرم المكي أو في بعض البلدان الأخرى التلحين والتمطيط في الأذان ، يروى بأنه كان عن بلال كان ذلك متوارث ولا يعترض عليه أهل العلم.