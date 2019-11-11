شاب يشنق نفسه في بث مباشر على فيس بوك

القاهرة(صدى):

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة في مصر من كشف غموض وفاة شاب في ظروف غامضة حيث تبين من التحريات أن الضحية تخلص من حياته عن طريق شنق نفسه بعد تناوله مخدر الاستروكس.

وقال شقيق المتوفى بأنه فوجىء بأصدقاء شقيق المتوفى بالحضور لمنزله عقب مشاهدتهم مقطع فيديو للمتوفى على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك “.

و ظهر خلاله بشنق نفسه بواسطة حبل بغرفة النوم في بث مباشر من خلال صفحته على الفيس بوك، وعقب دخوله لغرفة شقيقه فوجىء به معلق فقام بنقله إلى مستشفى السلام العام إلا أنه توفى.