4 مناطق على موعد تقلبات الطقس اليوم الاثنين

الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تحذيرًا من تقلبات الطقس على 4 مناطق هي: «الجوف، مكة المكرمة، نجران، تبوك».

وحذرت من الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية، على منطقة الجوف ستنتهي في الثامنة مساء اليوم الاثنين.

وأشارت إلى أن حالة الطقس على منطقة نجران ستكون أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح وتدني في مدى الرؤية، ستنتهي في العاشرة صباح اليوم.

أما على مكة المكرمة، فحالة الطقس ستكون عوالق ترابية مصحوبة بتدني في مدى الرؤية، وذلك حتى الخامسة فجر اليوم الاثنين.

في حين سيكون هناك سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية على منطقة تبوك، تنتهي في الـ11 مساء اليوم.