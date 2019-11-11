واعظ ديني يكشف مفاجأة: أبو لهب كان شديد الوسامة (فيديو)

القاهرة(صدى):

كشف الواعظ الديني المصري أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية، إن المتداول عن أبو لهب بشأن شكله ليس صحيح.

ولفت «ممدوح» إلى أن بعض الأشخاص يعتقدون أن أبو لهب ليس وسيمًا وملامحه حادة وقاسية وهي صورة خاطئة.

وأوضح «ممدوح»، في لقائه ببرنامج «من القلب للقلب» المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، أن أبو لهب كان شديد الوسامة وسمي أبو لهب من شدة وسامته وإحمرار وجهه،لافتًا إلى أنه كان شديد الحمرة وكان جميل الوجه وإذا غضب صار وجهه من شدة إحمراره مثل اللهب.

وعلى جانب أخر لفت إلى أن أبو لهب كان شديد الفرح عندما ولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مما دفعه إلى عتق جارية عنده وتركها حرة.