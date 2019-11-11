واعظ ديني يكشف مفاجأة: أبو لهب كان شديد الوسامة (فيديو)
كشف الواعظ الديني المصري أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية، إن المتداول عن أبو لهب بشأن شكله ليس صحيح.
ولفت «ممدوح» إلى أن بعض الأشخاص يعتقدون أن أبو لهب ليس وسيمًا وملامحه حادة وقاسية وهي صورة خاطئة.
وأوضح «ممدوح»، في لقائه ببرنامج «من القلب للقلب» المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، أن أبو لهب كان شديد الوسامة وسمي أبو لهب من شدة وسامته وإحمرار وجهه،لافتًا إلى أنه كان شديد الحمرة وكان جميل الوجه وإذا غضب صار وجهه من شدة إحمراره مثل اللهب.
وعلى جانب أخر لفت إلى أن أبو لهب كان شديد الفرح عندما ولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مما دفعه إلى عتق جارية عنده وتركها حرة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 86760 ] نشر منذ 36 دقيقة
استغفر الله ، ايش السخافه هذي ,,
,, ابو لهب في قعر جهنم ، هذا مااخبرنا به ربنا في محكم الآيات ، وأخبرنا به رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام ..
.. راجع سورة المسد في القرآن الكريم .. لذا سُمي ابو لهب .. ايها الواعظ الغشيم ..
.. فلا تنفعه وسامته ان كان وسيم او عكسها ، الوكاد انه يتلظّى في لهب جهنم هو وإمرأته ، والعياذ باالله ..
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