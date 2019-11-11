مواطنة شابة: التعدد مثل الخيانة واتفقت مع زوجي لا يتدخل فيني (فيديو)

عادل الحربي(صدى):

أكدت المواطنة الشاب فوز العتيبي، أنها ضد زواج المسيار لأنه لا يحفظ حقوق المرأة، مضيفة: «أغلب من يلجأ إلى زواج المسيار هم رجال يبحثون عن وضع مؤقت ولديهم نية مسبقة للانفصال».

وأشارت خلال لقائها ببرنامج «اتجاهات»، أنه «الرجل الشرقي اللي عنده ازدواجية بالمعايير، هذا أبدا ما يصلح للزواج، لكن اللي اتزوجته ما عنده هذه الأفكار، واتفقنا إن اللي ما يسمح لي اتدخل فيه لا أسمح له يتدخل فيني».

وأضافت أن «زوجها كان من متابعيها، وعلاقتهما استمرت شهرين قبل الزواج، واشترطت عليه 500 ألف تعويض إذا قرر يطلقها وكذلك لا يتزوج عليها ».

وأفادت بأنها تعرضت لقضية عضل ومنعت من الزواج من زوجها الحالي، فلجأت للمحكمة لمساعدتها في الزواج، مؤكدة أن المحكمة أنهت القضية سريعًا وتم الزواج.

وتابعت: «لكن هناك حالات لفتيات لها سنوات عالقة بالمحاكم، أتمنى أن تكون المحاكم منصفة، وأن يكون هناك نظام واضح يطبق على كل الحالات».

وعن حدود حرية المرأة، قالت : «أهم شيء إن ما يكون في انحلال وباقي الأشياء حرية، ولا أقبل العلاقات المتعددة لا من المرأة ولا من الرجل، ولا بالحلال ولا بالحرام، والتعدد مثل الخيانة بالنسبة لي».

#اتجاهات#فوز_العتيبي: زوجي كان من متابعيني، وعلاقتنا استمرت شهرين قبل الزواج، واشترطت عليه 500 ألف "تعويض" إذا قرر يطلقني..@nadinealbdear pic.twitter.com/ohTQJ87Zmn — اتجاهات-نادين البدير (@Etijahat) November 10, 2019