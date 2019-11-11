بشرى للإعلاميين من وزير الثقافة
كشف وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، عن بشرى إلى الإعلاميين.
وأعلن عن إنشاء مدينة إعلامية في الرياض، قائلًا: « من هنا في الرياض.. مدينة إعلامية وأكثر».
وكانت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، قد أعلنت أن مشروع المدينة الإعلامية هو مشروع وطني ضمن برنامج التحول الوطني 2020م.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 145 ] نشر منذ 35 دقيقة
علينا أن لا ننجر او نندفع وراء المسميات الكبيرة والبراقة.
قبل صدور القوانين واللوائح المنظمة لعمل المدينة الإعلامية.
واهمها حرية الإعلام..إذا كان المستهدف وسائل إعلام أجنبية تمنح لها تراخيص العمل من المدينة الإعلامية المزمع إنشاؤها..في مدينة الرياض
اما إذا كانت خاصة بالإعلام المحلي ..هذا يعني لا جديد
الإعلام ليس مباني وديكورات او موقع…بل نوعية المحتوى والجديد فيه وهل ينسجم مع السياسة الاعلامية السعودية التقليدية المعروفة منذ سنوات..