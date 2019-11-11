بشرى للإعلاميين من وزير الثقافة

عادل الحربي(صدى):

كشف وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، عن بشرى إلى الإعلاميين.

وأعلن عن إنشاء مدينة إعلامية في الرياض، قائلًا: « من هنا في الرياض.. مدينة إعلامية وأكثر».

وكانت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، قد أعلنت أن مشروع المدينة الإعلامية هو مشروع وطني ضمن برنامج التحول الوطني 2020م.