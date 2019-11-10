وما تدري نفس بأي أرض تموت

السبت 16
نوفمبر
عمرة ماانتهى سبحان الله
سبحان الله ، نجا صاحب الدباب ..
,, التهور اقشر ,,
لا حـــــــــــــــــــــــــــــــول ولا قوة الا بالله العلي العظيـــــــــــــــــــــــــــم
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😎[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 12 ساعة
عمرة ماانتهى سبحان الله
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 87139 ] نشر منذ 12 ساعة
سبحان الله ، نجا صاحب الدباب ..
,, التهور اقشر ,,
كجمغلو[ عدد التعليقات: 15395 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حـــــــــــــــــــــــــــــــول ولا قوة الا بالله العلي العظيـــــــــــــــــــــــــــم