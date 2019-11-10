متوسطة طارق بن زياد بالحبيل تُعرّف المجتمع بلائحة «الذوق العام»

بدر الحارثي(صدى):

قامت مدرسة متوسطة طارق بن زياد بمركز الحبيل التابع لمحافظة رجال ألمع بتنفيذ مبادرة للتعريف بمخالفات لائحة المحافظة على الذوق العام للمجتمع المحيط .

وقد تجسدت المبادرة في قيام إدارة المدرسة بطباعة لائحة المخالفات والعقوبات المقررة على ارتكابها سواء لأول مرة أو لتعدد ارتكاب الفعل ، ثم القيام بتوزيع هذه اللائحة على المجتمع المحيط حيث شملت كلية التقنية وبعض المدارس والقطاعات الأخرى بالمركز .

من جهته أكد قائد المدرسة الأستاذ «حسن بن أحمد شعبان» أن هذه المبادرة تأتي من استشعار المدرسة لدورها في المجتمع وكذلك حتى يكون المجتمع على دراية بتلك المخالفات فيتجنب الوقوع فيها ، وبالتالي يتجنب دفع الغرامات المقررة على ارتكابها ، داعياً المجتمع إلى ضرورة التقيد باللوائح والقوانين التي تحكم البلاد وإظهار صورة حضارية للعالم أجمع باختفاء لسلوكيات الخاطئة وما شابهها من الأعمال التي تُخل بالذوق العام .