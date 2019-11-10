متوسطة طارق بن زياد بالحبيل تُعرّف المجتمع بلائحة «الذوق العام»
قامت مدرسة متوسطة طارق بن زياد بمركز الحبيل التابع لمحافظة رجال ألمع بتنفيذ مبادرة للتعريف بمخالفات لائحة المحافظة على الذوق العام للمجتمع المحيط .
وقد تجسدت المبادرة في قيام إدارة المدرسة بطباعة لائحة المخالفات والعقوبات المقررة على ارتكابها سواء لأول مرة أو لتعدد ارتكاب الفعل ، ثم القيام بتوزيع هذه اللائحة على المجتمع المحيط حيث شملت كلية التقنية وبعض المدارس والقطاعات الأخرى بالمركز .
من جهته أكد قائد المدرسة الأستاذ «حسن بن أحمد شعبان» أن هذه المبادرة تأتي من استشعار المدرسة لدورها في المجتمع وكذلك حتى يكون المجتمع على دراية بتلك المخالفات فيتجنب الوقوع فيها ، وبالتالي يتجنب دفع الغرامات المقررة على ارتكابها ، داعياً المجتمع إلى ضرورة التقيد باللوائح والقوانين التي تحكم البلاد وإظهار صورة حضارية للعالم أجمع باختفاء لسلوكيات الخاطئة وما شابهها من الأعمال التي تُخل بالذوق العام .
اترك تعليقاً