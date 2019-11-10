تفاصيل حريق مجهول لسيارة عمدًا في جدة

نايف السالم(صدى):

على خلفية قيام مجهول بإحراق سيارة في جدة، كشف صاحب السيارة أن الحادث وقعت قبل أسبوعين حيث أبلغه الحارس بتعرُّض سيارته إلى الاحتراق.

وأضاف أنه هرول إلى الأسفل فوجد رجال الدفاع المدني يقومون بإطفاء الحريق الذي أتى على السيارة بالكامل، فيما أُحيلت القضية إلى الشرطة لوجود شبهة جنائية من تكسير الزجاج الخلفي ووجود أداة التهشيم بالمقعد الخلفي.

وأكد صاحب السيارة، أنه ليس لديه مشاكل أو خلافات مع أحد نهائيًا، مضيفًا أن صاحب المنزل الذي يقطن فيه كان على سفر؛ لذلك لم ينتشر المقطع في وقت الحادثة.

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