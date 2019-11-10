برنامج إدارة التغيير الشخصي بتعليم منطقة الحدود الشمالية

فاطمه الرويلي(صدى):

نفذ تعليم منطقة الحدود الشمالية ممثلاً بإدارة التدريب والإبتعاث -بنات اليوم برنامج بعنوان (إدارة التغيير الشخصي ) من تقديم المدربة مهاحمود العنزي بمركز التدريب التربوي .

واستهدف البرنامج المشرفات التربويات للتعرف على كيفية إدارةالتغيير واتخاذ القراروالقواعد الأساسية لذلك وأساليب الأستفادة من المستجدات والمتغيرات والمراحل التي يمر بهاوطرق التعامل مع التغيير وأسباب مقاومة التغير وقد تخلل ذلك أمثلة على الصعيد الشخصي والعملي والتحفيز الإيجابي للمتدربات .