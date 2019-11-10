« زاوية أخرى » .. شاهد حقيقة اعتداء سلمان الفرج على رجال الأمن

ماجد محمد(صدى):

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة بعد انتشار مقطع فيديو يرصد دفع لاعب الهلال سلمان الفرج لرجل أمن خلال مباراة أوراوا.

ونشر مغردون فيديو أخر يرد على إدعاءات ومزاعم عدم احترام اللاعب لرجال الأمن.

ووثق الفيديو الثاني قيام سلمان الفرج بمداعبة رجل الأمن الثاني والتقاط الصور معه بعد ثواني قليلة من دفعه لرجل الأمن الأخر .

وكان رجل الأمن الأول يحاول الإمساك بيد الفرج وحمايته من تدافع الجمهور، بينما أظهر الفيديو أن اللاعب تحدث معه لكي يترك له مساحه ليتفاعل معهم بحرية.

وتضامن المغردون مع سلمان الفرج؛ لافتين إلى أنه دفع رجل الأمن الأول بدون قصد، بينما أراد «الفرج» تلبية رغبات الجمهور للحديث معه من المدرجات فقط.

وقال المتابعون إن اللاعب ورجل الأمن لم يقع بينهما مشادة مقصودة، معتبرين أن اندفاع سلمان الفرج جاء بسبب ضغط المباراة الهامة أمام أوراوا.