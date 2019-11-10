شاهد.. تصرف غريب من غوارديولا تجاه الحكم الرابع في مباراة ليفربول

ماجد محمد(صدى):

رصدت عدسات المصورين في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي رد فعل غريب لمدرب السيتي غوارديولا بعد عدم احتساب الحكم مايكل أوليفر ركلة جزاء لمانشستر سيتي أمام ليفربول، على ملعب أنفيلد، في قمة مباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يحتسب الحكم مايكل أوليفر ركلة جزاء لمانشستر سيتي، في الدقيقة 83، بعدما اصطدمت تمريرة رحيم سترلينغ بيد ألكسندر أرنولد، داخل منطقة الجزاء، لكن الحكم أمر باستئناف اللعب، ليتوجه غوارديولا إلى الحكم الرابع، وهو يشير بيديه بقوة ويستخدم إصبعيه الوسطى والسبابة.

وفاز الريدز على السيتي بثلاثية مقابل هدف، وسجل أهداف ليفربول في الدقائق السادسة و13، و51، فابينيو، ومحمد صلاح وساديو ماني.