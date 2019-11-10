التحقيق مع طبيب أخل بقواعد المهنة مع سيدة انقطع حيضها

القاهرة(صدى):

أحالت الجهات الأمنية بمحافظة البحيرة المصرية، طبيب امراض نساء إلى التحقيق بعد إخلاله بقواعد كتابة روشتة علاج لمريضة.

وأجرى الطبيب الكشف على سيدة كانت تشكو من آلام في جسدها بعد انقطاع الدورة الشهرية عنها، ولكن وجد الطبيب أن حالة السيدة مطمئنة ولا تحتاج إلى علاج.

وأصرت السيدة على الطبيب أن يكتب لها علاج، وقاله لها «اكتبلي أي حاجة»؛ ليقوم الطبيب بكتابة «أي حاجة» في الروشتة.

وعندما ذهبت السيدة إلى الصيدلية لصرف الروشتة فوجئ الصيدلي بالأمر، وأبلغ الجهات المعنية التي اتخذت الإجراءات اللازمة.