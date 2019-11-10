مانشستر سيتي يقع ضحية للريدز في كلاسيكو إنجلترا

نواف السالم(صدى):

تمكن نادي ليفربول الإنجليزي من حسم كلاسيكو إنجلترا لصالحه، بفوزه على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج.

وافتتح فابينيو تافاريس الهداف الأول للريدز مبكرًا وبعد مرور 5 دقائق فقط على بداية اللقاء، كما عزز محمد صلاح التقدم لفريقه في الدقيقة 13، لينتهي الشوط الأول بتقدم الليفر بهدفين دون رد.

وشارك ساديو ماني في فوز الريدز بهدف ثالث في الدقيقة 51، كما قلّص برناردو سيلفا الفارق في الدقيقة 78 بإحرازه هدفًا للمان سيتي.

وحلّق ليفربول في صدارة جدول ترتيب البريميرليج، إذ أنه يملك 34 نقطة، فيما تجمد رصيد المان سيتي عند 25 نقطة.