وظائف شاغرة بمستشفى الملك عبدالله الجامعي

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى الجامعي في مدينة الرياض.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى: أخصائي أول العلاج الطبيعي (للسعوديين): درجة البكالوريوس في العلاج الطبيعي، واستشاري مساعد عناية مركزة: درجة الدكتوراه في تخصص العناية المركزة، أو المجالات ذات الصلة.

للتقديم :هنـــــــــــــا.