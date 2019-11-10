تفاصيل مصرع امرأة طعنًا على يد ابن عمها بالطائف

عبد العزيز القثامي(صدى):

على خلفية مقتل امرأة طعنًا على يد أحد أقاربها، كشفت مصادر تفاصيل أوفى عن الحادث التي شهدتها محافظة الطائف اليوم الأحد.

وورد بلاغًا إلى العمليات الأمنية الموحدة عصر اليوم، بوجود حالة اعتداء على امرأة داخل منزلها بالطائف، واتضح عند انتقال الجهات الأمنية إلى الموقع أن أحد أقاربها لمرأة طعنها 5 طعنات في الصدر.

وهرب ابن عم المرأة (الجاني)، من موقع الجريمة، فيما نقل الهلال الأحمر المرأة إلى أحد المستشفيات بالطائف حيث لفظت أنفاسها الأخيرة.

وتمكنت الجهات الأمنية، من الإطاحة بالجاني والذي كان قد طعن شخصًا مسنًّا في السبعينيات من عمره قبل وصول دوريات الأمن له.