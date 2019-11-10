بعد ستة أعوام من الإصرار.. «ثلاثينية» تحفظ القرآن كاملاً بإحدى قرى محافظة أضم

حامد العمري (صدى):

احتفى دار تاج الوقار بكساب لتحفيظ القرآن الكريم بجمعية منهاج بمحافظة أضم اليوم ، بمواطنة في العقد الثالث من عمرها، اختتمت حفظ القرآن كاملاً بعد ستة أعوام من الإصرار والعزم.

وكان دار تاج الوقار بقرية كساب وبحضور مشرفة الدور النسائية لجمعية منهاج لتحفيظ القرآن الكريم بأضم الأستاذه حمده الذيب ، قد احتفل مساء اليوم الأحد ، بالمواطنة “ أم سهيل ”، بعد حفظها القرآن كاملاً، وإصرارها على حفظه في ستة أعوام .

من جهة أخرى ذكرت مديرة دار تاج الوقار بقرية كساب أ/ منيره العصماني أن الدار يعد حديث الإنشاء حيث لم يمضِ على إنشائه أكثر من ست سنوات، وتعد ” أم سهيل ” أول نتاج هذا الدار .

وأردفت أ/ منيره : أن الدار به ٤٥ دارسة ، تجاوز حفظ بعضهن النصف ، بينما يستعد الدار نهاية العام الحالي ، بزف ثلاث حافظات أخرى لكتاب الله .