في « أحد الإصرار » .. الشعب اللبناني يُخطط لإضراب عام

بيروت(صدى):

دعا المتظاهرون اللبنانيون، اليوم الأحد، على إضراب عام يوم الثلاثاء، خلال تظاهرات اليوم التي انطلقت تحت شعار ” حد الإصرار ” .

وفي اليوم الـ 25 من التظاهرات اللبنانية خرج المتظاهرون في ، في ساحتي رياض الصلح والشهداء، في العاصمة بيروت.

وتجمع آلاف المتظاهرين أمام ساحة ” العازريّة “ وسط بيروت، مُطالبين بإسقاط النظام ومحاسبة الفاسدين.

ومن جانبها دعت مجموعة ثوار لبنان المُشارِكة في الاحتجاجات، في بيانٍ، إلى الإضراب العامّ بجميع الأراضي اللبنانيّة وإغلاق الطرقات، والمؤسّسات التربويّة، الثلاثاء المُقبل.

وقالت في بيان لها: يوم الثلاثاء هو تحدّ بين الشعب والسلطة وعلى الجميع النزول إلى الشارع والتوجّه إلى منازل ومؤسّسات حكّام السلطة الفاسدة، كونوا على استعداد لأنّ بعد فترة زمنيّة قليلة سنَستعيد قصر الشعب ونُعيد استقلال لبنان من جديد.