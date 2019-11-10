المرور : حزام الأمان يقلل من خطورة إصابات الحوادث المرورية
أكدت إدارة المرور اليوم الأحد، على ضرورة حزام الأمان حيث أنه يقلل من خطورة إصابات الحوادث المرورية.
وقالت الإدارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : حزام الأمان يقلل من خطورة إصابات الحوادث المرورية بنسبة ٥٠٪ للسائق والراكب الأمامي و بنسبة ٧٥٪ لركاب المقعد الخلفي .
وفي وقت سابق أكدت إدارة المرور على ضرورة الالتزم بإشارة المرور لضمان سلامتك وسلامة الأخرين.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 86719 ] نشر منذ 19 دقيقة
صحيح ميه باالميه ، بعد مشيئة الله وإرادته ..
,, كلام مجرب لهذا وبه خبير …