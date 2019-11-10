المرور : حزام الأمان يقلل من خطورة إصابات الحوادث المرورية

علي القحطاني(صدى):

أكدت إدارة المرور اليوم الأحد، على ضرورة حزام الأمان حيث أنه يقلل من خطورة إصابات الحوادث المرورية.

وقالت الإدارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : حزام الأمان يقلل من خطورة إصابات الحوادث المرورية بنسبة ٥٠٪ للسائق والراكب الأمامي و بنسبة ٧٥٪ لركاب المقعد الخلفي .

وفي وقت سابق أكدت إدارة المرور على ضرورة الالتزم بإشارة المرور لضمان سلامتك وسلامة الأخرين.