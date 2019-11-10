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المرور : حزام الأمان يقلل من خطورة إصابات الحوادث المرورية

المرور : حزام الأمان يقلل من خطورة إصابات الحوادث المرورية
علي القحطاني(صدى):

أكدت إدارة المرور اليوم الأحد، على ضرورة حزام الأمان حيث أنه يقلل من خطورة إصابات الحوادث المرورية.

وقالت الإدارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : حزام الأمان يقلل من خطورة إصابات الحوادث المرورية بنسبة ٥٠٪ للسائق والراكب الأمامي و بنسبة ٧٥٪ لركاب المقعد الخلفي .

وفي وقت سابق أكدت إدارة المرور على ضرورة الالتزم بإشارة المرور لضمان سلامتك وسلامة الأخرين.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 86719 ] نشر منذ 19 دقيقة

صحيح ميه باالميه ، بعد مشيئة الله وإرادته ..

,, كلام مجرب لهذا وبه خبير …

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