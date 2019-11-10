319 قتيلا في تظاهرات العراق.. ومحتجون يغلقون معبرًا مع إيران

بغداد(صدى):

كشفت لجنة حقوق الإنسان في برلمان العراق، الأحد، ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات الشعبية ضد الحكومة؛ حيث بلغت 319 قتيلًا منذ مطلع أكتوبر الماضي.

وقال رئيس اللجنة أرشد الصالحي، في بيان صحفي إن عدد القتلى بلغ منذ بدء الاحتجاجات وحتى الآن 319 من المتظاهرين والقوات الأمنية، دون توضيح عدد القتلى من كل جانب.

وعلى جانب أخر أغلق محتجون في محافظة ميسان، جنوب العراق، مدخل معبر ”الشيب“ الحدودي مع إيران والطريق المؤدي إلى حقل البزركان النفطي وفقُا لمصدر أمني.

وأشار المصدر إلى أن قوات الأمن لم تتدخل حتى الآن لإعادة فتح الطرق التي أغلقها المحتجون.