بالفيديو.. مارادونا لابنته: لن أموت ولن أترك لكِ شيئًا

نواف السالم(صدى):

صدم أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا، ابنته جيانينا بتصريحاته بأنه لن يموت ولن يترك لها شيئًا.

وجاء ذلك ردًا على تصريحاتها بأنه مصاب بألزهايمر وإنها قلقة بشأن صحته لأنه يموت من الداخل دون أن يدري.

ونشر مارادونا، مقطع الفيديو، مخاطبا ابنته إذ قال : «أنا لا أموت ولن أترك لك شيئا».

وأضاف: «كلما تقدمت في العمر تهتم أكثر بما سأتركه. أريد أن أؤكد لها أنني سأتبرع بكل ما أملك. إنهم غير موجودين في حياتي».

يذكر أن الخلافات بين مارادونا وابنته جيانينا، التي كانت متزوجة من نجم مانشستر سيتي الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، بدأت بسبب وقوفها إلى جانب زوجته السابقة كلاوديا.