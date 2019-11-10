حافظ على بطارية السيارة في الشتاء بـطرق بسيطة

أميرة خالد(صدى):

أكدت الهيئة الألمانية للفحص الفني على أن العناية السليمة ببطارية السيارة تحد من أعطالها في فصل الشتاء.

ويبحث الكثير من قائدي السيارات عن طرق الحفاظ على البطارية تزامنًا مع دخول فصل الشتاء.

وفي هذا الصدد، ، ينصح خبراء الهيئة بالحفاظ على جسم البطارية والأقطاب ومشابك التوصيل نظيفة قدر الإمكان، ويمكن إزالة الأكاسيد من فوق الأقطاب بواسطة ورقة صنفرة ناعمة، ثم تنظيفها بقطعة قماشية جافة، لتجنب الصدأ وتسرب التيار.

وفي الخطوة التالية يتم وضع بعض الشحم على الأقطاب ومشابك التوصيل، وذلك تبعًا لتعليمات الشركة المنتجة، في حين يمكن مسح جسم البطارية بقطعة قماشية مبللة.

من ناحية أخرى، يوصي الخبراء الألمان قبل بدء تشغيل السيارة بإغلاق جميع التجهيزات، التي تستهلك التيار بشكل غير ضروري؛ حيث يحتاج محرك البنزين الحديث حوالي 400 وات لمضخة الوقود وفوهات الحقن وإدارة المحرك.

وتستهلك أنظمة مثل التهوية والمكيف من 100 إلى 500 وات، في حين يبلغ معدل استهلاك التدفئة والإضاءة والراديو 1000 وات، وتكمن المشكلة في أن هذه التجهيزات تستهلك طاقة أكثر مما يمكن للمولد إنتاجه، وهو ما يتسبب في تفريغ شحنة البطارية.