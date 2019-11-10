القضاء الإيراني يفتح النار على روحاني

نايف السالم(صدى):

فتح القضاء الإيراني النار على الرئيس حسن روحاني، اليوم الأحد، بعد تصريحات الأخير حول عمليات الفساد الواسعة التي اتهم بها القضاء في خطاب بمحافظة يزد وسط.

وقال روحاني في خطابه: القضاء لا يمتلك شفافية لمكافحة الفساد التي ترضي الشعب الإيراني.

ورد المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي، قائلًا: تصريحات الرئيس حسن روحاني كانت مفاجئة لنا كنظام قضائي.

وطالب روحاني بتقديم أي وثائق ومستندات تتعلق بقضايا فساد بدلاً من طرحها وإعلانها أمام الشعب الإيراني.

وأضاف: بعض المسؤولين المتهمين في حكومة الرئيس حسن روحاني تولوا مناصب مهمة .