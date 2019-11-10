القضاء الإيراني يفتح النار على روحاني
فتح القضاء الإيراني النار على الرئيس حسن روحاني، اليوم الأحد، بعد تصريحات الأخير حول عمليات الفساد الواسعة التي اتهم بها القضاء في خطاب بمحافظة يزد وسط.
وقال روحاني في خطابه: القضاء لا يمتلك شفافية لمكافحة الفساد التي ترضي الشعب الإيراني.
ورد المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي، قائلًا: تصريحات الرئيس حسن روحاني كانت مفاجئة لنا كنظام قضائي.
وطالب روحاني بتقديم أي وثائق ومستندات تتعلق بقضايا فساد بدلاً من طرحها وإعلانها أمام الشعب الإيراني.
وأضاف: بعض المسؤولين المتهمين في حكومة الرئيس حسن روحاني تولوا مناصب مهمة .
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