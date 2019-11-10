شاهد.. أمير الكويت يستقبل مواطنًا أساء للذات الأميرية

خالد الظفيري(صدى):

حرص أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، يوم الأحد، على استقبال المحامي حجاب محمد الهاجري، بعد العفو الأميري عنه مؤخرًا؛ على خلفية إدانته سابقًا بالإساءة للذات الأميرية عبر تغريدة له على تويتر.

ووثقت عدد من الصور الزيارة؛ حيث تواجد مع المحامي أفراد أسرته في قصر بيان، حيث هنأ الأمير أسرة المحامي بخروج ابنهم من السجن عقب العفو عنه، والذي جرى في أواخر شهر أكتوبر الماضي، بعد تقديم الهاجري اعتذارًا عما بدر منه.

وقال الأمير لعائلة المحامي الهاجري: ”احنا فرحين والله كثر فرحكم فيه ولدنا ما نقدر نتبرأ منه.

وتابع في كلمة وجهها للمحامي المعفي عنه: الله يبارك فيك ويجعلك دائمًا بهذه العقلية والحكمة يعني الحمد لله أنت عايش في بلد تحسد عليها.. لكن الله يبارك فيك ويهديك أنت وإخوانك وعند إخوانك وأهلك أعتبرك ولدنا.